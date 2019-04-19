Банк России намерен начать проводить стресс-тестирование банков на уязвимость к киберугрозам, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев, выступая на конференции «Финтех-2019», организованной газетой «Ведомости».



«Мы будем (пилотировать), но не раньше следующего года. Мы будем вписывать стресс-тестирование на киберугрозы в общую (программу) разных стресс-тестирований. Но мы точно будем это делать. Это очень непростая задача, я изучил опыт других регуляторов, если честно, он мне показался достаточно слабым. А делать стресс-тестирование на киберугрозы просто ради того, чтобы делать стресс-тестирование, смысла большого нет», — сказал Поздышев.

По его словам, пилотное стресс-тестирование на киберугрозы затронет лишь некоторые банки, однако их круг еще не определен.