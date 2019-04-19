​Доход Эльвиры ​Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей​

Доход председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам 2018 года составил 34,7 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регулятора.

Согласно документу, Набиуллина также является владельцем доли в квартире площадью 70,6 кв. м и квартиры площадью 112,2 кв. м. Также в ее владении находится автомобиль марки Jaguar S-Type.

Доход зампреда ЦБ Владимира Поздышева за прошедший год составил чуть более 37 млн рублей. Он также владеет долей в квартире площадью 107,5 кв. м и автомобилем Infiniti QX80.

Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова владеет 12 объектами недвижимости, среди которых земельные участки, жилые дома, квартиры и другое. Доход Скоробогатовой за год составил 83,2 млн рублей. Больше Скоробогатовой заработал только директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. Его задекларированный доход за год составил 92,9 млн рублей.

Лидерами по количеству недвижимости, находящейся во владении, также стали первый зампред Сергей Швецов вместе с супругой: на двоих они владеют 19 объектами. Из автомобилей у Швецова есть угнанный снегоход Arctic Cat. Доход Швецова за 2018 год составил 79,7 млн рублей.