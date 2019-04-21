Общая сумма соглашений, заключенных в рамках Ялтинского международного экономического форума, составила 215 млрд рублей, сообщил сопредседатель оргкомитета форума, глава Крыма Сергей Аксенов.

«По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 миллиардов рублей», — сказал Аксенов журналистам, подводя итоги трех дней форума.

Он подчеркнул, что основная часть соглашений заключена между юридическими лицами. При этом, по словам Аксенова, крымским правительством заключено соглашений на сумму 8 млрд рублей.

«В общей сложности будет создано более 1 700 рабочих мест», — добавил Аксенов.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников превысило 4,5 тыс. человек из около 100 стран мира.