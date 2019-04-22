Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для бывшего президента лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Нефедова и экс-председателя правления этого банка Дмитрия Шиляева. Это следует из данных электронной картотеки суда.

Оба бывших топ-менеджера отправлены под домашний арест по ходатайству следствия. До этого, 19 апреля, под домашний арест был отправлен экс-владелец банка Алексей Хотин. При этом банкиру запретили покидать жилье на Малой Полянке лишь с 22:00 до 6:00 мск.

Хотин был задержан в рамках дела по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей. Задержание проводилось совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России, сообщал СК РФ.

Центробанк ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля 2017 года, а 28 июля у кредитной организации была отозвана лицензия. Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк «Югра» банкротом. Банк через суд пытался добиться отмены этих решений. ЦБ несколько раз пересматривал в большую сторону оценку «дыры» в капитале банка, при этом в «Югре» неоднократно заявляли, что разрастание «дыры» — результат действий временной администрации, которая была введена в банк еще до отзыва его лицензии.