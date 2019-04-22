Безвозмездная передача Газпромбанком и ВТБ акций Еврофинанс Моснарбанка Росимуществу завершится в течение одного-двух месяцев, а после этого Минфин планирует передать их в Промсвязьбанк, если никто из других банков не захочет выкупить их, заявил журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«Я считаю, что как отдельный госбанк нам не нужен. Поэтому я надеюсь, что его кто-то купит. Мы постараемся продать, а если никто не купит — то тогда ПСБ, очевидный вариант — передача в капитал», — сказал он.

Передача акций в Росимущество, по словам Моисеева, завершится в течение одного-двух месяцев. «Сейчас все заинтересованы это быстро сделать, поэтому, я надеюсь, в течение одного-двух месяцев это произойдет», — указал он.

Минфин предлагает продать акции Еврофинанс Моснарбанка или внести в капитал госбанка Также он отметил, что банк с запасом исполняет нормативы, имеет качественные активы и высокий уровень капитализации.

Ранее в интервью РИА Новости Моисеев рассказал, что акции Еврофинанс Моснарбанка планируется аккумулировать в Росимуществе, а затем Минфин планирует продать их или внести в капитал одного из госбанков.

Отвечая на вопрос о возможных покупателях, Моисеев сообщил, что это может быть любой банк, который изъявит такое желание.