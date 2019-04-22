Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Тройка-Д Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (малым предприятиям), стал Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты вкладчикам Тройка-Д Банка через РСХБ начнутся 29 апреля. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 26 апреля на сайте АСВ и 29 апреля в газете «Московский комсомолец».

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в рухнувшем банке по состоянию на дату наступления страхового случая (включая проценты), но в совокупности не более 1,4 млн рублей.



Лицензия у столичного Тройка-Д Банка была отозвана 17 апреля текущего года.

