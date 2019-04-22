Россия готова к любым, «самым изощренным» атакам на российский сегмент Интернета, способна их выдержать, в том числе при участии спецслужб, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, готовимся к самым изощренным атакам. Уверен, что выдержим», — сказал Жаров.

При этом он подчеркнул, что Роскомнадзор работает над вопросами реализации закона не только с операторами связи, но и с другими министерствами и ведомствами, в том числе со спецслужбами.