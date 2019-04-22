Максимальный размер компенсаций жертвам финансовых пирамид вырос с 25 тыс. до 35 тыс. рублей (на 40%), сообщил «Российской газете» управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. При этом около 12 тыс. человек, уже получивших максимальную компенсацию, имеют право обратиться за доплатой еще 10 тыс. рублей.

Такое решение принял совет фонда, в который входят представители Банка России, Минэкономразвития, Минфина, Росфинмониторинга, Ассоциации частных инвесторов и ассоциации «Вкладчики России».

По словам Сафиулина, в последние два года средний размер компенсаций составляет 22—23 тыс. рублей, то есть большинство обратившихся получают выплаты в максимальном размере. Сейчас выплаты приближаются к средней заработной плате в большинстве регионов.

Также в фонде предупреждают, что он не берет никаких дополнительных сборов ни за какие услуги.