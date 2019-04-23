Связь-Банк ввел «Победный» вклад. Он открывается на 547 дней под 7,8% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока на счет вклада до востребования, счет банковской карты или на «Накопительный счет».

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. По окончании срока действия вклад автоматически пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок, равный 367 дням, с учетом суммы и валюты вклада», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.