Банки выдали около 191,3 тыс. автокредитов за I квартал 2019 года, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 13,7%. Таким образом, количество выданных в первом квартале 2019 года автокредитов фактически достигло показателей докризисного 2014 года», — отметили в НБКИ.

Доля автомобилей, купленных в кредит, составила 59,2% от общих продаж. По сравнению с I кварталом 2018 года прирост составил 7,7 процентного пункта. Рекордный уровень доли автокредитов в структуре продаж, в свою очередь, связан с возобновлением в марте госпрограмм льготного кредитования «Семейный автомобиль» в России, считает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.