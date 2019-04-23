Совокупная чистая прибыль по рынку микрофинансовых организаций (МФО) в 2018 году составила 10,87 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического материала регулятора «Тенденции микрофинансового рынка, 2018».

Портфель МФО за прошлый год вырос на 45% и составил 163,6 млрд рублей. Количество действующих договоров увеличилось на сопоставимые 44% — до 9,4 млн единиц.



«Рост совокупного портфеля микрозаймов происходит при сокращении численности МФО (-12% за 2018 год), которая на 1 января 2019 года составила 2 002 компании (53 МФК и 1 949 МКК). Данный тренд обусловлен работой Банка России по оздоровлению финансового рынка и выводу недобросовестных и недействующих игроков: на рынке остаются наиболее устойчивые организации, соблюдающие правила работы и соответствующие требованиям и ограничениям, установленным законодательством», — говорится в материалах регулятора.

Развитие рынка в 2018 году, замечает ЦБ, происходило на фоне адаптации к ранее введенным регулятивным требованиям, направленным на повышение устойчивости компаний, сдерживание темпов роста PDL-сегмента и защиту потребителей от чрезмерной долговой нагрузки. На 2018 год пришлось окончание переходного периода по резервированию, ужесточение условий создания резервов при наступлении просрочки по PDL-займам (100% уже с 91-го дня), введение повышающего коэффициента 10% для PDL-займов (при расчете достаточности капитала) и подготовка к новым ограничениям предельной задолженности заемщика.

Драйвером роста рынка остается спрос на микрофинансовые продукты со стороны физических лиц: рост портфеля займов в этом сегменте за 12 месяцев 2018 года составил 51% (в том числе за счет растущего спроса на POS-микрозаймы), при этом доля потребительских займов в структуре совокупного портфеля МФО увеличилась до 82%. Развитие сегмента в 2018 году происходило в основном за счет среднесрочных потребительских микрозаймов (Installments): соответствующий портфель за 12 месяцев увеличился более чем наполовину (плюс 52%).

В 2018 году продолжилось развитие сегмента онлайн-займов: данный портфель за 12 месяцев вырос в два раза, до 31,6 млрд рублей, и составил 19% совокупного портфеля МФО. Рост объема онлайн-займов в том числе обусловлен переходом в онлайн-формат ряда компаний с целью сокращения расходов и адаптации бизнеса под вводимые с начала 2019 года ограничения ежедневной процентной ставки и предельной задолженности заемщика.

Несмотря на активный рост портфеля МФО, доля просроченных займов (NLP 90+) в течение 2018 года оставалась на уровне 22,5—26,5%, который соответствовал значениям 2017 года.