Вступающие в силу 7 мая 2019 года стандарты помогут обезопасить потребителей страховых услуг от навязывания им страховок. Об этом на пресс-конференции 23 апреля сообщила директор департамента контроля страховой деятельности СРО Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Людмила Сенькина.

В стандарты включены условия, запрещающие страховым компаниям ставить заключение договора по одному виду страхования в зависимость от наличия договора по другому виду страхования, а также от наличия договоров оказания иных финансовых услуг, за исключением договоров комбинированного страхования, например ипотечного страхования.

Людмила Сенькина отметила, что сейчас на навязывание страховщиками дополнительных услуг приходит около 10% всех жалоб. «Чтобы повысить доверие к институту страхования, необходимо предвосхитить все возможные негативные сценарии и обезопасить клиентов, в том числе от того, что какие-то страховые услуги им будут навязаны», — говорит Людмила Сенькина. Она отметила, что почти все поступившие жалобы на навязывание услуг были вызваны работой страховых посредников. Предложенные в стандартах меры позволят сделать эти нарушения еще более редкими, уверена представитель ВСС.