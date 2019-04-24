Росбанк предлагает посетителям портала Банки.ру вклад на специальных условиях «150 лет надежности по промокоду». Для того чтобы открыть депозит, необходимо распечатать промокод со страницы спецпредложения и предъявить его в отделении банка.

Вклад «150 лет надежности по промокоду» оформляется по повышенным ставкам и не имеет аналогов среди других депозитов банка. Открыть его может клиент, у которого в течение последних трех месяцев на дату обращения отсутствуют счета в банке, открытые на его имя.

Срок вклада — 18 месяцев. Доходность при минимальной сумме от 500 тыс. рублей составит 7,5%, от 1 млн рублей — 7,7% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

По окончании срока вклад пролонгируется на условиях и по процентным ставкам, действующим в банке по вкладу «150 лет надежности» на момент пролонгации.

В рейтинге сберегательных вкладов с аналогичными условиями, предлагаемыми крупными российскими банками, входящими в топ-20 по величине активов, спецпредложение «150 лет надежности по промокоду» входит в первую пятерку.

Банк располагает развитой региональной сетью. Разместить накопления на выгодных условиях смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Казани, Ростова-на-Дону и других городов.

«Выгодное предложение от крупнейшего российского банка, оптимальный срок размещения для получения ощутимого дохода, развитая региональная сеть», — отмечает преимущества спецпредложения эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.