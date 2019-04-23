Столичные полицейские пресекли деятельность подозреваемых в краже денежных средств с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России.

«Установлено, что злоумышленники осуществляли рассылку СМС-уведомлений с текстом «Ваша карта заблокирована» и указывали телефонный номер, на который необходимо перезвонить для ее разблокировки. В ходе телефонного разговора участники группы узнавали у потерпевших их персональные данные и реквизиты карт. Получив необходимые сведения, они снимали денежные средства со счетов через банкоматы либо покупали дорогостоящую технику для последующей реализации. По версии органов предварительного следствия, подозреваемые отправили гражданам более 500 подобных сообщений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в Москве и Московской области задержаны пять подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«При проведении обысков по местам жительства фигурантов и в двух торговых павильонах, где сбывалась приобретенная техника, обнаружено более 80 мобильных телефонов, 350 сим-карт и 40 банковских карт. Также изъято девять ноутбуков, 13 планшетов и четыре диска с базами абонентских номеров», — отметила Ирина Волк.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников их противоправной деятельности.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать несколько правил, отмечают в ведомстве. «Как только вам пришло сообщение о том, что ваша карта заблокирована и вас просят перезвонить по указанному телефону, немедленно обратитесь в банк — телефон клиентской службы указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в СМС-сообщении, за это может взиматься дополнительная плата, а также этим могут воспользоваться мошенники для получения ваших личных данных необходимых им для совершения мошеннических действий. Кроме того, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте трехзначный код, который расположен на оборотной стороне банковской карты. Сотрудники службы безопасности финансовой организации, никогда не будут его спрашивать», — напоминает в МВД РФ.