Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов. Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на пресс-конференции по итогам расширенного заседания коллегии ФАС РФ в Крыму.

«Согласно принятым решениям и нами, и компаниями, и крымскими компаниями, здесь не будет так называемого национального роуминга. Роуминг будет абсолютно исключен», — отметил он.

По словам Артемьева, создаются условия для крымских компаний, чтобы они могли зарабатывать на обороте, а не за счет высоких цен на мобильную связь.

«Как показывает опыт России, нам компании большие говорили о том, что если уйдет роуминг, они потерпят огромные убытки. А на самом деле за счет того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли. Их доходы на самом деле даже с вычетом налогов только увеличились. Это произойдет и здесь. Особенно и потому еще, что Крым оказался настолько привлекательным для российских туристов, что уже в этом году к вам заедет рекордное количество людей», — заключил он.