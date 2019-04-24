Банк «Ак Барс» запустил новый ипотечный продукт — жилищное финансирование посредством продажи недвижимости в рассрочку по нормам шариата. На данный момент продукт реализуется в формате пилота в Казани, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.



Продукт разработан в форме исламского контракта «мурабаха».

«Мы наблюдаем определенный спрос на исламское финансирование со стороны населения. Данный запуск проекта будет проверкой этой гипотезы на уровне Татарстана и близлежащих регионов», — комментирует заместитель председателя правления банка Юрий Михайлов.

По условиям продукта первоначальный взнос должен составлять от 10% до 80% сроком рассрочки от года до 25 лет и при минимальной сумме финансирования в 500 тыс. рублей.



Исламская ипотека позволяет приобрести недвижимость по нормам ислама с фиксированной стоимостью на весь срок и рассрочкой равными платежами.