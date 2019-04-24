Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ» представил индексы, характеризующие экономические настроения российских предпринимателей и потребителей в I квартале 2019 года.

Индексы предпринимательской уверенности (ИПУ) в обрабатывающих и добывающих производствах в марте сохранили значения предыдущего месяца и составили минус 3% и плюс 1% соответственно; промышленность оставалась в фазе небольшого роста без признаков возврата к рецессионному сценарию.

ИПУ в строительстве снизился относительно предыдущего квартала на 1 процентный пункт — до минус 20%, вернувшись к экстремальным минимумам последних двух лет; респонденты из строительной отрасли более пессимистичны в оценках делового климата, чем представители других базовых отраслей.

В розничной торговле ИПУ увеличился на 1 п. п. до значения плюс 5%, прервав застойную тенденцию двух последних кварталов прошлого года.

В сфере услуг ИПУ повысился на 1 п. п. до значения минус 3%; несмотря на позитивную коррекцию, отрицательная величина ИПУ свидетельствует о преимущественно пессимистических деловых настроениях предпринимателей.

Индекс потребительской уверенности прибавил 1 п. п. и составил минус 16%, что примерно соответствовало его среднему долговременному уровню; совокупные потребительские настроения российского населения стали менее пессимистичными.

В I квартале 2019 года композитный индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), обобщающий результаты конъюнктурных обследований организаций базовых отраслей экономики и опросов потребителей, прибавил относительно предыдущего квартала 0,5 пункта и достиг отметки 98. Значение индикатора ниже его среднего долговременного уровня (100) свидетельствовало о недостаточно благоприятном деловом климате в российской экономике, заключают эксперты.

