Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила набор предложений по регулированию странами интернет-торговли, рассказал «Коммерсанту» первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов на открывающейся в Санкт-Петербурге конференции ВТамО.

Подготовленные Россией рекомендации описывают общий механизм обмена информацией о покупках, а также создание странами института уполномоченных операторов интернет-торговли, появление которых должно упростить взимание импортных пошлин. Им предлагается дать полномочия выступать представителями физлиц и от их имени уплачивать пошлины.

Кроме того, РФ на конференции будет предлагать изменить систему оценки эффективности таможенных администраций. В рейтинге Doing Business Всемирного банка по блоку показателей «Международная торговля» Россия занимает 99-е место. В ФТС считают, что используемый при составлении рейтинга показатель времени нахождения контейнеров в порту не стоит путать со временем совершения контрольных операций.

Еще один вопрос в повестке конференции — сопряжение транзитных систем (европейской и евразийской) для облегчения прохождения границы. По словам Руслана Давыдова, это позволило бы повысить транзитный потенциал ЕАЭС. РФ предлагает на основании информационного обмена ввести упрощенный порядок оформления и отслеживания грузов.