Московский Областной Банк ввел новый вклад «Высшая лига». Он открываетcя на 1 096 дней под 7,6% годовых.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 10 млн рублей.

Пополнение и частичное снятие не предусмотрено. В случае досрочного расторжения проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Депозит открывается клиентам, у которых нет открытых счетов в банке за последний 181 день до даты обращения в банк для открытия данного вклада», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.