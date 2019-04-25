Чистая прибыль страховой компании «Росгосстрах» по итогам I квартала 2019 года превысила 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба страховщика.

«Устойчивая динамика финансовых результатов, которых компания добивалась на протяжении всего прошлого года, сохраняется и в 2019-м, — сказал генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай. — Еще в 2018 году мы запустили ряд важных проектов, которые позволяют нам укрепить свои позиции на страховом рынке. И если задачей 2017 и 2018 года была стабилизация страхового портфеля и возвращение к прибыльности всех линий бизнеса, то задачей 2019 года является заметный рост. Первые результаты налицо — наряду с получением прибыли, что является обязательной задачей, мы существенно увеличили портфель, в том числе за счет добровольного медицинского страхования, ОСАГО, страхования от несчастных случаев и страхования выезжающих за рубеж. Общий объем страховых премий компании по итогам первого квартала составил 17,5 миллиарда рублей».

В прошлом году «Росгосстраху» удалось вновь сделать ОСАГО прибыльным для компании. По итогам I квартала компания заняла второе место по количеству заключенных договоров страхования автогражданской ответственности и третье место — по объему страховых премий.

По словам Фрая, во II квартале существенный вклад в общий объем продаж и финансовый результат должен внести и входящий в группу страховщик жизни. «Задача «Росгосстрах Жизни» — расти максимально возможными темпами, последовательно расширяя продажи как по собственным каналам и через агентский корпус «Росгосстраха», так и в тесном партнерстве с нашим акционером — банком «Открытие», — подчеркнул Фрай.