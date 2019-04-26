Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне.



«Цены на горючее снижаются, — сказал Трамп, выступление которого транслировал телеканал CNN . — Я позвонил в ОПЕК и сказал: «Вам нужно снизить их». И цены на горючее снижаются». Американский лидер не пояснил, когда и с кем именно из представителей организации или входящих в нее государств он говорил.

Трамп ранее неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу нефти и воздержаться от мер по поддержанию цен на нее.