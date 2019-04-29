Две крупные микрофинансовые компании — «МигКредит» и «Онлайн Микрофинанс» — зарегистрировали на Московской бирже выпуски облигаций, сообщает «Коммерсант» .

Это первые размещения в секторе после дефолта МФК «Домашние деньги». За прошедший год на рынок не вышел ни один новый эмитент, старые же игроки новых выпусков не размещали.

По словам сооснователя и одного из бенефициаров IDF Holding Ltd. (в его состав входят компании «Мани Мен» и «Онлайн Микрофинанс») Бориса Батина, размещение планируется на конец мая — июнь. Пока параметры выпуска не раскрываются, но, по информации издания, они близки к параметрам выпуска биржевых облигаций «Мани Мен» и составят 300—500 млн рублей.

По мнению экспертов, ожидать всплеска активности микрофинансовых компаний на рынке облигаций в ближайшее время не стоит. «Облигационный рынок в секторе замер по нескольким причинам. И основная из них — высокая стоимость размещений. Выход на рынок долга для МФО и МКК в текущей ситуации имеет смысл только тогда, когда есть эффект масштаба, регистрировать небольшие выпуски просто не имеет смысла», — считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, микрофинансовый рынок еще незрелый и у большинства компаний другие проблемы: где взять капитал и клиентскую базу.

С другой стороны, отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Карина Артемьева, в ситуации, когда получить фондирование от банков сложно, привлечение средств через облигации становится привлекательным путем для МФО и МКК.

Глава МФК «МигКредит» Олег Гришин отмечает, что в качестве дополнительного способа увеличения интереса инвесторов к будущему выпуску «МигКредит» предложит ежеквартальный купон и амортизацию начиная с шестого месяца. По словам Батина, «Онлайн Микрофинанс» будет предлагать ставку, приближенную к доходности «Мани Мен». Сейчас она находится на уровне 14% годовых. Уклеин полагает, что «Онлайн Микрофинанс» и «МигКредит» должны будут предложить инвесторам ставку выше — на уровне 15—16% годовых, чтобы размещения имели успех.