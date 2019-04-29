Верховный суд РФ признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан. Об этом говорится в опубликованном обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

Основанием стало рассмотрение иска микрофинансовой организации (МФО) по взысканию долга. Ответчица в мае 2014 года взяла на 15 дней заем в 15 350 рублей с начислением 2% за каждый день пользования средствами. Когда спустя 4,5 месяца право требования долга с нее было переуступлено другой МФО, ей начислили к выплате уже 732% за 891 день с момента истечения срока действия договора, а общая задолженность выросла до 279 тыс. рублей (включая проценты в размере 273,5 тыс. рублей).

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования о взыскании с ответчицы всего долга. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда признала начисление процентов сверх срока действия договора неправомочным. Высшая судебная инстанция отметила, что порядок, размер и условия предоставления микрозаймов предусмотрены законом о микрофинансовой деятельности, исходя из которых «обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и ограничены установленными этим законом предельными суммами основного долга, процентов за пользование микрозаймом и ответственности заемщика».

Верховный суд подчеркнул, что принцип свободы договора «не исключает обязанности суда оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости, с учетом того, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства, — отметила высшая судебная инстанция. — Это положение имеет особое значение, когда возникший спор связан с деятельностью микрофинансовых организаций, которые предоставляют займы на небольшие суммы и на короткий срок, чем и обусловливается возможность установления повышенных процентов за пользование займом». ВС постановил, что «установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций».

В связи с этим он признал начисление процентов по микрозайму после 15-дневного срока действия договора «противоречащим существу законодательного регулирования договоров микрозайма».

«Согласно условиям договора, заемщик принял на себя обязанность полностью вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование займом в размере, установленном договором, — определил Верховный суд. — В случае нарушения установленного договором срока возврата суммы займа более чем на 14 дней заемщик уплачивает заимодавцу единовременный штраф в размере 1 тысячи рублей».