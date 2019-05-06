Число самозанятых, зарегистрированных Федеральной налоговой службой (ФНС) России, превысило 60 тыс. человек. Об этом глава ФНС Михаил Мишустин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход», — сказал Мишустин. Он уточнил, что среди регионов — участников пилотного проекта лидирует Москва, далее следуют Московская область, Татарстан и Калужская область.

«Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей — это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нем зарегистрировались, так называемая легализация идет. Мы считаем, что он достаточно успешно продвигается», — отметил глава ФНС.



Напомним, на территории четырех вышеперечисленных регионов с 1 января 2019 года начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение «Мой налог».