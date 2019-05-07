Акции «Башнефти» на Мосбирже подешевели на 5—7% после того, как совет директоров компании 6 мая утвердил решение по выплате дивидендов компании за 2018 год, свидетельствуют данные торгов.

Согласно материалам компании, выплата дивидендов за 2018 год будет составлять 158,95 рубля за обыкновенную акцию — на общую сумму 28,2 млрд рублей, 158,95 рубля за привилегированную акцию класса «А» — на общую сумму 4,7 млрд рублей.

На 12:55 мск стоимость одной обыкновенной акции составила 2 024,5 рубля, она снизилась к предыдущему закрытию на 4,95%. На закрытии торгов 6 мая одна акция стоила 2 130 рублей.

Привилегированные акции подешевели сильнее. К 13:00 мск стоимость одной бумаги снизилась на 7,2% к предыдущему закрытию и составила 1 792 рубля. На закрытии 6 мая одна привилегированная акция стоила 1 904 рубля.

«По итогам 2018 года будет выплачено более 27% от чистой прибыли, что вполне соответствует принципам дивидендной политики акционерного общества. Однако компания не стала увеличивать дивиденды по сравнению с прошлым годом, сохранив их на уровне 28,235 миллиарда рублей, чем не оправдала ожиданий инвесторов. Годовая дивидендная доходность обыкновенных акций «Башнефти» составляет около 7,5%, привилегированных — чуть более 8,5%. Это вполне рыночные доходности, но отнюдь не повышенные, на которые, вероятно, рассчитывали инвесторы», — прокомментировала аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.