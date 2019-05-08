На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) объявила, что Visa и Mastercard намерены снизить межбанковские комиссии по операциям на территории еврозоны для карт, выпущенных за ее пределами, и в среднем комиссии снизятся на 40%, сообщают «Ведомости» .

ЕК в 2015 году установила интерчейндж для внутриевропейских операций: 0,2% от суммы покупки для дебетовых карт и 0,3% — для кредитных (для сравнения: в России, где регулирования нет, — 0,5—2,1%), и ждет, что распространение этих тарифов на межрегиональные операции приведет к снижению цен в пользу всех потребителей — для онлайн-покупок интерчейндж составит 1,15% для дебетовых карт и 1,5% — для кредитных.

Решение ЕК отразится и на российских банках — сейчас межрегиональный интерчейндж немного ниже внутрироссийского и зависит от региона, но все же это не 0,2% и не 0,3%, снижение будет существенным, сообщает сотрудник карточного департамента банка из топ-100 — большая часть трансакций по картам совершается на территории России, но есть клиенты, которые много тратят за границей, в том числе в Европе, и из-за этого банк, скорее всего, пересмотрит выплаты по программам лояльности по покупкам в Европе.

Топ-менеджер крупного банка, напротив, считает, что банки вряд ли изменят свои программы лояльности: доля операций в Европе небольшая, проще оставить все как есть.

Банки начисляют баллы и кешбэки по любым операциям, при этом у многих есть специальные программы с повышенными бонусами для путешественников, говорит руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко — доходы банков от операций по картам в Европе сократятся, но вряд ли они будут снижать выплаты по программам лояльности: конкуренция велика, а потребитель привык к большим кешбэкам и бонусам.