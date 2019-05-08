Центральный банк России утвердил базовый стандарт для страховых брокеров по защите прав потребителей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Стандарт будет обязателен для всех страховых брокеров, вне зависимости от их членства в СРО, и начнет применяться по истечении 180 дней со дня его размещения на официальном сайте Банка России. За этот период страховые брокеры обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями базового стандарта», — подчеркнул регулятор.

Стандарт устанавливает минимальный объем предоставления информации получателям финансовых услуг: гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства и другим юридическим лицам. Базовый стандарт содержит рекомендации по взаимодействию страховых брокеров с лицами с ограниченными возможностями.

«Страховой брокер обязан размещать в открытом доступе на сайте (а в случае его отсутствия — в офисе) или предоставлять получателям финансовых услуг по их требованию на бумажном носителе актуальные сведения о своем полном и сокращенном наименовании, членстве в саморегулируемой организации (СРО), об оказываемых финансовых услугах, о страховых организациях, в интересах которых действует страховой брокер. Кроме того, страховые брокеры обязаны сообщать потребителям о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений, а также порядке урегулирования возникающих споров», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что к информации, размещаемой на официальном сайте страхового брокера, установлены особенные требования. Эта информация должна быть круглосуточно доступна на русском языке, бесплатна, не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими потребителю ознакомиться с ее содержанием. Кроме того, размещаемая информация должна актуализироваться не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения изменений.

Также документом закреплены правила взаимодействия страховых брокеров с получателями финансовых услуг при заключении, изменении, прекращении и расторжении договоров страхования. Страховой брокер обязан обеспечить взаимодействие с получателем финансовой услуги по тем каналам связи, которые использовались получателем финансовой услуги при заключении или изменении договора об оказании финансовой услуги. На обращение потребителя страховой брокер должен ответить в течение 30 календарных дней.