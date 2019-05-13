Приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году упал более чем в три раза по сравнению с 2017 годом — до 8,8 млрд долларов в прошлом году против 28,6 млрд долларов. Об этом сообщается в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

«В России в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ. — Прим. ред.) продолжил сокращаться. Так, по предварительным данным, приток прямых иностранных инвестиций в РФ снизился более чем в три раза по сравнению с 2017 годом до 8,8 млрд долларов (0,5% ВВП) после 28,6 млрд долларов США годом ранее. Это минимальное значение притока ПИИ в РФ за последние десять лет», — говорится в материалах регулятора.

В ЦБ объясняют, что в части структуры притока иностранных инвестиций произошло сокращение доли вложений в долговые инструменты и снижение доли участия в капитале. Доля реинвестированных доходов сохранилась на уровне предыдущих лет. «Такая тенденция может служить подтверждением тому, что все меньше выведенных в офшоры средств возвращается в страну», — отметили аналитики регулятора.

Сокращение притока иностранных инвестиций в РФ в форме вложений в долговые инструменты и участие в капитале представляется ограничивающим фактором для повышения потенциала экономического роста.

«Тенденция к сокращению входящих ПИИ в целом наблюдается и в других странах с формирующимися рынками, однако уровень притока прямых инвестиций в РФ в последние годы отстает от средней величины аналогичного показателя для этой группы стран», — добавили в регуляторе.