Генеральным директором международной финтех-группы TWINO в России, в которую входят микрофинансовые организации «Е заем» и «Монеза», назначен Ашот Торосян. Он сменит Светлану Гайдукову, которая 30 апреля 2019 года завершила свое сотрудничество с группой.



«Новый генеральный директор будет управлять операционной деятельностью TWINO в России и представлять интересы группы во взаимодействии и сотрудничестве с ЦБ РФ, СРО, а также всеми партнерами и контрагентами», — отмечается в пресс-релизе группы.



Перед новым руководителем поставлены задачи по оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности работы компании, увеличению показателей прибыльности группы, а также запуску и продвижению новых продуктов на рынке альтернативного кредитования.

«Я рад присоединиться к команде профессионалов, основной целью которых является построение компании нового формата — компании, требующей максимальной скорости принятия решений. Мы уже являемся лидерами в своем сегменте, и я надеюсь, что мои знания и опыт помогут TWINO укрепить данные позиции на рынке альтернативного кредитования в России», — отметил новый гендиректор.

Ашот Торосян родился в Риге. В 2010 году окончил Латвийский государственный университет, получив степень магистра по специальности «управление международного бизнеса». Торосян имеет большой международный опыт в финансовой сфере, включая развитие онлайн-банка в Словакии и Чехии. Перед присоединением к TWINO Торосян занимал руководящие должности в международной группе 4Finance.