Россияне на майские праздники чаще всего тратят деньги на путешествия и товары для строительства, ремонта и дач. Это в своем исследовании выяснили аналитики компании «АТОЛ» и «Платформа ОФД».

Компания «АТОЛ» проанализировала покупки, совершенные в период с 1 по 12 мая 2019 года. Всего россияне потратили за прошедшие майские праздники в категории «Путешествия» около 1,61 млрд рублей. При этом средний чек на путешествия вырос по сравнению с прошлогодними майскими праздниками почти на четверть.

«В этом году потребители планировали снизить расходы в первую очередь за счет путешествий. Однако, по данным нашего собственного исследования, условный средний чек на путешествия, который включает в себя затраты на туры, гостиницы, билеты и визы, в эти майские праздники в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 24% и составил 3 224 рубля... Еще один интересный вывод нашего исследования связан с анализом расходов на товары для строительства и ремонта. Многие россияне традиционно проводят майские праздники на дачных участках. В связи с этим ретейлеры каждый год наблюдают резкое увеличение продаж товаров для строительства и ремонта в этот период», — рассказал основатель компании «АТОЛ» Алексей Макаров.

Так, средний чек на стройматериалы в интернет-магазинах в период майских праздников достиг значения 4 624 рубля, а в традиционном ретейле — 2 640 рублей. При этом, по сравнению с показателем того же периода мая 2018 года, средний чек на стройтовары в интернет-магазинах снизился на 1%. Зато в традиционных магазинах средний чек на стройматериалы вырос на 10%, а число покупок — на 11%. Компания также подсчитала, сколько было потрачено на сегмент «Товары для дома и дачи». Средний чек в этой категории составил 11 478 рублей и снизился по сравнению с прошлым годом на 3%.

Из других категорий покупок россиян компания отмечает значительный рост среднего чека по тратам в музеях и на выставках. Средний чек затрат в музеях и на выставках, включая музеи под открытым небом и парковые зоны с платным входом, составил в майские праздники 810 рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Увеличилось и число покупок — на 35%.