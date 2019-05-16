Один день может быть добавлен к ежегодному отпуску для прохождения диспансеризации

Минтруд России готовит поправки в законодательство по вопросу добавления к ежегодному отпуску одного оплачиваемого дня для прохождения диспансеризации, сообщает «Российская газета» . В настоящее время он предоставляется основной массе работников раз в три года.

Вопрос обсуждается с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями, сообщили в министерстве.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду до 20 июня подготовить и представить в правительство предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс, предусматривающие право работника в возрасте от 40 лет на ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.

Обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Министерства здравоохранения России, вступил в силу 6 мая. Согласно ему, диспансеризацию россиянам в возрасте 40 лет и старше рекомендуется проходить не раз в три года, а каждый год. Прежняя периодичность сохраняется только для работников 18—39 лет.