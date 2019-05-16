Вкладчики рухнувших банков смогут получать страховое возмещение через портал госуслуг и маркетплейс ЦБ, рассказал в интервью РИА Новости глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

По его словам, обновленная стратегия АСВ предусматривает развитие максимальной доступности услуг для вкладчика в онлайн-режиме, когда он может физически не появляться в агентстве либо в банках-агентах.

«В перспективе вкладчик сможет получать страховые выплаты дистанционно: через официальный сайт агентства или банков-агентов, через Единый портал госуслуг либо через маркетплейс, который создает Банк России для дистанционного привлечения вкладов банками», — сказал Исаев.

Он также напомнил, что в прошлом году АСВ запустило платежный портал для заемщиков банков, у которых отозвали лицензию.

«В данный момент партнерами проекта являются платежные системы «Яндекс.Касса» и «Золотая корона». Надеемся, что и другие системы в ближайшее время к нему присоединятся. Мы заинтересованы в том, чтобы все доступные и удобные людям платежные системы стали с нами сотрудничать», — добавил Исаев.

Проект маркетплейса ЦБ был запущен в конце прошлого года. Он представляет собой платформу, которая объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг (включая Банки.ру). На маркетплейсе клиентам должны быть доступны в режиме «одного окна» вклады всех банков, которые решат присоединиться к проекту, ценные бумаги, индивидуальные инвестиционные счета, страховые и кредитные продукты, включая ипотеку. В частности, регулятор договорился со страховыми компаниями о конфигурации запуска ОСАГО на маркетплейсе.

