Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции биофармацевтической компании Horizon Therapeutics, ожидая роста их стоимости на 14,1%.



Базирующаяся в Дублине биофармацевтическая компания, специализирующаяся преимущественно на препаратах от редких заболеваний, за последнее время совершила несколько сделок M&A. В частности, были куплены разработчики новых препаратов Raptor Pharmaceutical и Crealta Holdings.

Акции Horizon Therapeutics за последний год принесли впечатляющую доходность в размере 104,3%, в разы опередившую рынок, отмечает аналитик инвесткомпании Зарина Саидова. В I квартале выручка компании увеличилась на 25,2% до 280,4 млн долларов и превзошла ожидания рынка.

«Сравнение ряда основных мультипликаторов Horizon с медианными среди компаний-конкурентов и по сектору все еще демонстрирует фундаментальную недооцененность акций», — считают в «Финаме». В ближайшие годы Horizon, отмечает Саидова, предстоит далее развивать свою линейку препаратов и доводить до коммерциализации приобретенные разработки, что принесет плоды в долгосрочной перспективе.