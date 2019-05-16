Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» рассматривает возможность финансирования транспортных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 2,5 трлн рублей. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе корпорации.

«В настоящее время на рассмотрении возможности участия в финансировании «ВЭБ.РФ» и АО «ВЭБ Инфраструктура» находятся более десяти транспортных инвестиционных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 1,5 трлн рублей, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и более десяти проектов общей стоимостью более 1 трлн рублей, которые рассматриваются на предмет включения в план», — рассказали в ВЭБе.

Ранее сообщалось, что финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в РФ до 2024 года составит около 6,35 трлн рублей. Из них более 3 трлн рублей — средства федерального бюджета РФ, около 3,3 трлн планируется привлечь из внебюджетных источников, а 58,7 млрд — из бюджетов субъектов РФ.

Как ожидают в ВЭБе, внебюджетные инвестиции будут осуществляться прежде всего на условиях государственно-частного партнерства как наиболее приемлемой для сторон формы взаимодействия. «Таким образом, реализация майского указа даст толчок росту рынка проектов ГЧП в России, прежде всего в сфере транспорта», — отмечают в корпорации. По данным ВЭБа, сейчас в России реализуется более 120 проектов государственно-частного партнерства по развитию транспортной инфраструктуры с объемом внебюджетных инвестиций более 1,3 трлн рублей, что составляет почти 60% от общего объема внебюджетных инвестиций в российские проекты ГЧП.



Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт») и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.