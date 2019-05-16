С помощью нового механизма санации банков, запущенного два года назад, Центробанк сумел решить проблемы некоторых крупнейших кредитных организаций, избежав финансовой паники, и текущее состояние банковской системы не внушает опасений. Такое мнение высказал президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, комментируя сегодняшние заявления первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Тулин, выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что процесс очищения банковской системы РФ практически завершен и новых крупных санаций Банк России не ожидает.

По мнению Задорнова, «слова первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина о том, что не будет крупных санаций, подобных тем, что происходили во второй половине 2017 года, адекватно описывают состояние российской банковской системы».

ЦБ: процесс очищения банковской системы РФ почти завершен Три четверти этого пути пройдено, сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

«С помощью нового механизма санации, запущенного два года назад, регулятор сумел в короткие сроки решить проблемы некоторых банков из топ-20 и не допустить волну финансовой паники. Текущее состояние российской банковской системы не внушает опасений», — заявил глава «Открытия».

«Мы имеем прочный и значительный профицит ликвидности в системе. Количество отозванных банковских лицензий в 2018 году сократилось на треть по сравнению с 2017-м. Большинство системно значимых российских банков показывают устойчивую прибыль, общее количество прибыльных банков в целом по сектору тоже растет», — пояснил банкир.

Кроме того, по его словам, заявление Тулина имеет важный «терапевтический» эффект для рынка: регулятор доказал, что способен решать проблемы крупных банков в случае острой необходимости, а теперь дает понять, что никаких рисков, подобных тем, что возникли в 2017 году, в российской банковской системе нет и в обозримом будущем не предвидится.



«Об эффективности механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора можно судить по результатам банка «Открытие», который первым прошел оздоровление по новому механизму, — отметил Задорнов. — Уже по итогам 2018 года и банк «Открытие», и группа в целом показали очень хороший финансовый результат. Этот год мы также проходим успешно. Завтра будет опубликована консолидированная отчетность группы по МСФО за первый квартал, и могу сказать, что финансовый результат сопоставим с результатом прошлого года».