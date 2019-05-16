Заместитель руководителя администрации президента Украины по вопросам внешней политики Константин Елисеев сообщил, что уходящему главе государства Петру Порошенко удалось договориться с представителями ЕС о продлении антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры останутся в силе как минимум шесть месяцев, передает ТАСС.

«Продолжение санкций никто не гарантирует. Единственное, что могу подтвердить, — благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России на следующие полгода, дальше это будет зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического мастерства и президента, и министра», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Конференция высокого уровня «Восточного партнерства» проходила во вторник в Брюсселе с участием представителей Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Украины и Молдавии. Украину представлял президент Петр Порошенко. Он завершил речь благодарностью за введение Евросоюзом санкций против России. Кроме того, Порошенко поблагодарил Европарламент за «единогласную поддержку Украины» и выразил надежду, что она сохранится.



Ранее Елисеев подтвердил появившуюся в четверг в украинской прессе информацию о своей отставке. Решение он объяснил желанием «освободить место для новой команды». Он был назначен заместителем главы администрации президента в июле 2015 года, а до этого более пяти лет представлял Украину в ЕС.