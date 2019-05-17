Акционеры «Рустранскома» (РТК), крупнейшего в РФ оператора железнодорожных перевозок зерна, ведут переговоры с ВТБ о продаже контрольного пакета, сообщили агентству Reuters четыре источника на железнодорожном и зерновом рынках.

«Рустранском» с лета прошлого года готовился к размещению в Лондоне, планируя продать в основном новые акции на сумму порядка 300 млн долларов, но в апреле сообщил, что отказывается от размещения в пользу частной сделки.

Два источника сказали, что ВТБ договаривается о покупке контрольного пакета РТК. Сейчас 95,72% РТК — у компании Molesto Investments Ltd., принадлежащей основателям группы Константину Синцову и Константину Засову.

Группа «РТК», в состав которой входит крупнейший оператор перевозок зерна «Русагротранс», управляет парком из 68 тыс. вагонов. По оценке «ВТБ Капитала», который был одним из организаторов IPO, РТК — четвертый в России железнодорожный оператор и первый в ключевых для него сегментах: перевозках зерна, удобрений и лесных грузов.

Источники Reuters не знают, о какой сумме сделки договариваются акционеры РТК с ВТБ. Для IPO «ВТБ Капитал» оценивал компанию в 1,363—1,605 млрд долларов.

ВТБ и «Рустранском» на запросы Reuters накануне не ответили.

ВТБ, активно кредитовавший группу «Сумма» Зиявудина Магомедова и получивший его зерновые активы, уже контролирует зерновой терминал «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», владеет 100% Новороссийского зернового терминала, а также половиной контролируемой государством Объединенной зерновой компании.



ВТБ уже заявлял, что планирует развивать зерновой бизнес вместе с государством и инвестировать в зерновую экспортную инфраструктуру.