Объем средств, выведенный инвесторами из фондов, ориентированных на Россию, за неделю с 8 по 15 мая составил порядка 430 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).



Всего за май с отечественного фондового рынка ушло около 470 млн долларов.

Основные распродажи коснулись фондов, вкладывающих в акции. Они потеряли 290 млн долларов. Неделей ранее инвесторы забрали из них 70 млн долларов.

Введение торговых пошлин против Китая вызвало пессимизм инвесторов в благополучном и скором исходе торговой войны, отмечают эксперты.



В общей сложности глобальные фонды развивающихся рынков за неделю потеряли 2,8 млрд долларов. При этом многие инвесторы сделали ставку на китайские бумаги, отмечает стратег «БКС Глобал маркетс» Вячеслав Смольянинов. Фонды, инвестирующие в Китай, за неделю получили 2,6 млрд долларов.