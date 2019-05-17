Гендиректор компании «АльфаСтрахование» (лидер рынка ОСАГО) Владимир Скворцов ожидает, что тарифы ОСАГО неизбежно будут повышаться вслед за ростом выплат. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Считаю, что тариф по ОСАГО неизбежно будет расти, и он будет расти, потому что выплаты наши будут расти вследствие разных причин. Это и инфляционный рост, когда стоимость запчастей растет, но самое важное — это рост выплат в связи с увеличением покрытия. Мы это наблюдаем на протяжении многих последних лет, увеличиваются лимиты», — сказал Скворцов.

Средняя стоимость полиса ОСАГО за четыре месяца 2019 года снизилась на 3,8%, сообщил накануне зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Это произошло после расширения тарифного коридора: с 9 января 2019 года коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вверх и вниз: диапазон базовых ставок вместо 3 432—4 118 рублей составил 2 746—4 942 рубля. При этом выплаты по ОСАГО в 2019 году вновь начали расти: по данным РСА, в I квартале сумма выплат по ОСАГО выросла на 10% до 36,74 млрд рублей, средняя выплата увеличилась на 2,5% — до 66 тыс. рублей.

«Но да, я считаю, что стоимость покрытия должна постепенно увеличиваться вслед за увеличением покрытия, расширением рисков, по которым мы платим. Дальше возникает много вопросов, что такое средний тариф. Средний тариф, наверное, будет изменяться медленно, но при этом у кого-то тариф будет снижаться существенно, у кого-то вырастет. И это нормально — увеличение потолка для недобросовестных водителей», — отметил Скворцов.

При этом он не ожидает нового расширения тарифного коридора в ближайшее время. «Основной вариант, который сейчас обсуждается, — это не расширение тарифного коридора еще дальше, а это введение так называемого коэффициента страховщика, который позволит перейти уже к индивидуальному тарифу. Потому что что такое тарифный коридор? Все равно базовый тариф на территории субъекта Федерации един. Он отличается от других субъектов, мы имеем право в каждом субъекте каждый день менять базовый тариф, но все равно для всех жителей территории он один. Например, в Екатеринбурге единый тариф. Соответственно, мы предлагаем и считаем правильным, чтобы не тарифный коридор дальше расширять, а чтобы мы могли применять индивидуальный коэффициент, который позволил бы одному жителю Екатеринбурга получать тариф на 20—30% дешевле, чем сейчас есть, но при этом недобросовестному [водителю] придется заплатить побольше», — заключил он.



На рост выплат может также повлиять обсуждаемая отмена учета износа при денежной выплате в ОСАГО (разница в стоимости старой и новой детали, вычитается из денежной выплаты), считает Скворцов. «Сейчас идет огромная дискуссия по поводу того, чтобы отменить износ в страховании ОСАГО. Мы абсолютно поддерживаем [это], потому что, конечно, мы считаем, что если у человека десятилетний автомобиль, он получает деньгами в два раза меньше, чем стоит заменить запчасть. Это, конечно, должно повлечь увеличение стоимости страхования. Но этот процесс растянется, это, конечно, не произойдет одномоментно», — сказал он.