В базах данных Пенсионного фонда России (ПФР) сегодня содержится информация из трудовых книжек россиян, но только за период с 2002 по 2005 год, пояснили в ПФР «Российской газете» .

«В соответствии с законодательством о персонифицированном учете ПФР получает от организаций (страхователей) информацию о трудовой деятельности граждан в части страхового стажа и страховых взносов, которые необходимы для формирования их пенсионных прав», — уточнили в Пенсионном фонде. С 2002 по 2005 год ПФР получал от работодателей и информацию, которая содержится в трудовых книжках работников. За другие периоды ее пока нет, поэтому пока нельзя утверждать, что все данные россиян переведены в цифру.

ПФР оцифровал трудовые книжки россиян Соответствующий законопроект еще только готовится к рассмотрению в парламенте.

Как говорится на сайте фонда, «в период с 2002 по 2005 год в рамках подготовительных мероприятий по информированию застрахованных лиц о пенсионных правах во всех территориальных подразделениях Пенсионного фонда была проведена кампания по сбору, приему и обработке сведений о трудовом стаже, выработанном до 31.12.2001 года включительно».

В ПФР добавили, что если все-таки, как и планировалось ранее, с 2020 года начнется массовый перевод трудовых сведений в электронный формат, то в ведомство продолжит поступать дополнительная информация о приеме на работу россиян, их должности, специальности, профессии, сведения о переводах на другую работу, сведения об увольнении, об основаниях прекращения трудового договора и реквизиты кадровых приказов (распоряжений).