Платежная система QIWI стала соучредителем автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика». Представитель компании также вошел в состав рабочей группы по нормативному регулированию. Необходимые документы уже прошли согласование в Минюсте России, говорится в сообщении компании.

Экосистема, сформированная в рамках программы, поможет обеспечить благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных технологий, а также для осуществления экономической деятельности, связанной с их использованием.

«QIWI сможет внести свой вклад в формирование новой регуляторной среды благодаря включению в рабочую группу по нормативному регулированию. Помимо группы, совершенствующей механизмы регулирования, представители бизнеса также принимают участие в работе по следующим направлениям: кадры для цифровой экономики, информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровые технологии, и цифровое государственное управление», — отмечается в сообщении компании.



АНО «Цифровая экономика» является ключевой площадкой по взаимодействию между всеми участниками рынка в рамках реализации национальной программы, которая позволяет выстраивать основы для последующего развития и совершенствования цифровой среды.