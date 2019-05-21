Данные 49 млн учетных записей в сети Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям и известным брендам, были размещены в открытом доступе в Интернете. Об этом во вторник сообщает портал TechCrunch со ссылкой на данные, предоставленные индийским экспертом в области интернет-безопасности Анурагом Сеном.

База данных, размещенная на облачном сервисе компании Amazon, некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля. Это позволяло любому получить доступ к личным данным пользователей. Портал отмечает, что количество страниц в базе данных постоянно возрастало.

Как удалось установить Анурагу Сену, базу данных с личными данными миллионов людей разместило в Интернете одно из индийских маркетинговых агентств. Оно специализируется на продвижении на рынок товаров с использованием услуг инфлюенсеров — популярных блогеров, знаменитостей и других лиц, способных оказывать влияние на потенциальных потребителей этих товаров. База содержала личные данные многих таких людей, в том числе позволявшие оценить их потенциал с точки маркетинговой стратегии.

Среди информации, размещенной в открытом доступе, были фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты, используемые для настройки учетных записей.

Представитель компании Facebook заявил, что они занимаются этим вопросом. «Мы изучаем проблему, — говорится в его заявлении. — Мы также пытаемся выяснить, откуда появились эти данные и как они стали общедоступными».

Ранее международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, обнаружила в открытом доступе сведения, касающиеся пользователей Facebook, которые ненадлежащим образом хранили в облачном сервисе компании Amazon две фирмы, разрабатывавшие приложения для Facebook. В обоих случаях информация не была защищена паролями, ознакомиться с ней мог любой желающий.