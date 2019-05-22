Переход на автоматизированный метод сбора информации пройдет постепенно: с каждым этапом будет повышаться качество и скорость получения данных

Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции уже в I квартале 2020 года, сообщил «Известиям» глава ведомства Павел Малков. Однако сроки внедрения новой модели пока неизвестны. По словам Малкова, переход на автоматизированный метод сбора информации пройдет постепенно: с каждым этапом будет повышаться качество и скорость получения данных. Также он добавил, что проект новой системы будет учитывать автоматизированный сбор информации по всем 510 товарным позициям.

«По каждой из 510 позиций мы должны научиться собирать информацию в автоматизированном режиме из административных источников: из баз данных Федеральной налоговой службы по контрольно-кассовой технике, из информационных систем органов власти, где аккумулируются сведения по стоимости коммунальных услуг, какие-то данные брать напрямую у ретейлеров», — заявил Павел Малков.

Первые переговоры о сотрудничестве в сборе данных прошли с X5 Retail Group, рассказали в Росстате. В компании «Известиям» подтвердили факт переговоров со статистическим ведомством. Однако там добавили, что детального обсуждения работы еще не было.

Другие крупнейшие ретейлеры оперативно не ответили на вопрос «Известий» о готовности сотрудничать с Росстатом.

Росстат не будет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян При расчете данных недостает значительной части сведений, считают в Росстате.

Одна из причин, по которой ведомство решило сменить технику сбора данных для расчета индекса потребительских цен, — недоверие россиян к статистике, считает глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его мнению, данные по инфляции часто подвергаются сомнению, и у населения есть ощущение, что реальная динамика потребительских цен выше. Причиной этому может быть степень репрезентативности выборки, которую использует Росстат.

Переход на автоматизированный сбор данных снижает риск человеческого фактора, когда сотрудник, например, записал неточные показатели или попросту заболел и не смог сходить в магазин, считает руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. При этом объективность расчета инфляции больше зависит от наблюдаемых позиций, которые зачастую оказываются устаревшими и уже не продаются в магазинах, что искажает объективность показателя, отметил Белоусов.