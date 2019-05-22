ЦБ РФ в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП) может установить тариф за платежи физических лиц в адрес юридических (C2B-платежи), который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код, на уровне 0,4%. Об этом заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Тот тариф, который мы обсуждаем по C2B, — это порядка 0,4%, что для них (магазинов) является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас», — сказала Скоробогатова.

В тестовом режиме для банков и торговых предприятий такие платежи запустят в июле, полностью заработать они должны в сентябре, отметила она и подчеркнула, что СБП «дает возможность уйти от зависимости по карточным платежам от международных платежных систем и их грабительских тарифов».