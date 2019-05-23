Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые по закону отвечают перед клиентами за сохранность их средств и доходность инвестиций, начали перекладывать эту (фидуциарную) ответственность на управляющие компании (УК), которые занимаются их инвестированием, заявил в среду на конференции «Российский фондовый рынок» директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин. Об этом сообщает «Коммерсант» .

«Это очень правильная, положительная тенденция, — пояснил Пронин. — Не должно быть такого, чтобы фонд за все отвечал, а при этом УК может позволить себе делать все что угодно, и у фонда не будет возможности регрессом потребовать в случае неблагоприятных последствий возмещения убытков». В одной из управляющих компаний подтвердили, что, действительно, некоторые фонды уже внесли изменения в договоры касательно фидуциарной ответственности.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в середине апреля отмечал, что ЦБ пока «никого не привлекал к фидуциарной ответственности: не требовал восполнить капитал или изменить структуру активов». В том же месяце на встрече с представителями НПФ Пронин предупредил их, что регулятор планирует провести по всем фондам анализ сделок по размещению депозитов и приобретению облигаций за предшествующие двенадцать месяцев. «Информация об указанных сделках доступна Банку России из отчетности НПФ и спецдепозитариев, на основе этих данных и проводится анализ. В случае возникновения вопросов по конкретным сделкам запрашиваются пояснения», — сообщили 22 мая в ЦБ.

Как комментирует исполнительный директор НПФ «Сафмар» Ирина Алеева, с введением в действие закона о фидуциарной ответственности фонд не только передает в управляющие компании активы, но и отвечает за организацию инвестирования. По ее словам, логика закона в том, что НПФ «контролирует инвестдеятельность и влияет на УК через штрафные санкции (например, уменьшение вознаграждения) или отказ от ее услуг».