Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые по закону отвечают перед клиентами за сохранность их средств и доходность инвестиций, начали перекладывать эту (фидуциарную) ответственность на управляющие компании (УК), которые занимаются их инвестированием, заявил в среду на конференции «Российский фондовый рынок» директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Это очень правильная, положительная тенденция, — пояснил Пронин. — Не должно быть такого, чтобы фонд за все отвечал, а при этом УК может позволить себе делать все что угодно, и у фонда не будет возможности регрессом потребовать в случае неблагоприятных последствий возмещения убытков». В одной из управляющих компаний подтвердили, что, действительно, некоторые фонды уже внесли изменения в договоры касательно фидуциарной ответственности.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в середине апреля отмечал, что ЦБ пока «никого не привлекал к фидуциарной ответственности: не требовал восполнить капитал или изменить структуру активов». В том же месяце на встрече с представителями НПФ Пронин предупредил их, что регулятор планирует провести по всем фондам анализ сделок по размещению депозитов и приобретению облигаций за предшествующие двенадцать месяцев. «Информация об указанных сделках доступна Банку России из отчетности НПФ и спецдепозитариев, на основе этих данных и проводится анализ. В случае возникновения вопросов по конкретным сделкам запрашиваются пояснения», — сообщили 22 мая в ЦБ.

Как комментирует исполнительный директор НПФ «Сафмар» Ирина Алеева, с введением в действие закона о фидуциарной ответственности фонд не только передает в управляющие компании активы, но и отвечает за организацию инвестирования. По ее словам, логика закона в том, что НПФ «контролирует инвестдеятельность и влияет на УК через штрафные санкции (например, уменьшение вознаграждения) или отказ от ее услуг».

Повышается ответственность НПФ за управление пенсионными средствами

Принятый во втором чтении законопроект предусматривает введение фидуциарной ответственности НПФ.