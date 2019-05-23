У большинства россиян (55,5%) есть возможность создавать сбережения. Чаще всего они копят на автомобиль, жилье и отпуск — таковы результаты интернет-опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер».



Специалисты компании опросили граждан, проживающих в 85 регионах страны, и узнали цели возможных сбережений населения. Как оказалось, наиболее желанным, но недоступным в данный момент по причине нехватки средств приобретением является личный автомобиль — о накоплениях на его покупку сообщили 17,2% респондентов. На втором месте по популярности у откладывающих деньги граждан находится жилье — 12,7% опрошенных ответили подобным образом. На третьем — отпуск, на который копят 6,2% граждан.

Кроме того, 3,8% респондентов сберегают деньги для оплаты лечения, 2,8% — откладывают на обучение себя или ребенка, по 1,9% опрошенных — на покупку бытовой техники и на сезонное обновление гардероба. Реже всего граждане копят деньги на новую мебель — только 1,6% участников опроса сообщили об этом.

Еще 7,4% респондентов назвали прочие цели, из которых самой популярной стало создание финансовой «подушки безопасности» для возможных периодов материального неблагополучия семьи.



Значительность группы тех, кто делает сбережения, прежде всего свидетельствует о рациональном использовании средств семейного бюджета большинством россиян, комментирует итоги опроса глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров. «Кроме того, ставя цель накопления, граждане демонстрируют навыки среднесрочного и долгосрочного планирования, что, безусловно, является положительным признаком растущей финансовой грамотности большей части населения», — говорит эксперт.