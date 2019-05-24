По словам ретейлеров, оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией

Ретейлеры предупредили банки и платежные системы, что цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится, если ставки по эквайрингу не упадут. Это следует из писем Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Ассоциации банков России, сообщают «Известия» . Обращение направили к очередному заседанию рабочей группы по регулированию тарифов за оплату картой.

Ретейлеры прогнозируют, что их прибыль, за счет которой можно было сдерживать рост цен, из-за расходов на эквайринг в 2019 году снизится на 10%. В 2018 году они недополучили 7,4% прибыли. При этом затраты продуктовых торговых сетей за эквайринг в общем объеме расходов выросли с 2,8% в 2014 году до 4,5% в 2019-м, аргументируют свою позицию ретейлеры. Это довольно существенный показатель, поскольку около 80% издержек ретейла — это плата производителям и дистрибуторам за поставки товаров.

Кроме этого, «оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией», говорится в письме. По данным финансовой отчетности ретейлеров, подготовленной по международным стандартам (МСФО), затраты на эквайринг для продуктовых магазинов составляют 0,4–0,8% от оборота, тогда как расходы на обслуживание наличной выручки — 0,2%. «Сложившаяся ситуация делает экономически невыгодным прием к оплате банковских карт и стимулирует возврат в том числе предприятий малого и среднего бизнеса к расчетам наличными», — пишут в АКОРТ.

Аналогичной точки зрения придерживаются в другом объединении — Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Там также пишут в АБР, что средняя ставка по эквайрингу составляет 1,2—1,5%, в то время как по инкассации она варьируется от 0,18% до 0,22%, что препятствует распространению безналичных платежей. Президент АКИТ Артем Соколов пояснил «Известиям», что средства, сэкономленные в результате более низких комиссий, компании направят на улучшение предложений и сервисов для клиентов.

Тарифы на эквайринг снизят до конца 2019 года Проработка вопроса о снижении размера комиссий за эквайринг вернулась практически к начальной точке.

Как сказал «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков, в случае снижения финансовыми организациями тарифов за эквайринг и интерчейндж им придется ухудшить условия по кредитным картам и отказаться от программ лояльности.

Оценки расходов ретейла на обслуживание наличной выручки, по его словам, существенно занижены. Торговые компании не включили в расчеты внутренние прямые и косвенные затраты на работу с наличкой — замедление обслуживания клиентов, зарплату кассирам.

В торговле в отличие от финансового рынка конкуренция намного выше, поэтому для клиента выгоднее, если в споре за эквайринг все же выиграют ретейлеры, полагает президент НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Они направят больше средств, сэкономленных на комиссиях за безналичную оплату, на благо покупателя, чем банки сейчас расходуют на программы лояльности, например кешбэк, пояснила она. Однако для того, чтобы это произошло, свои финансовые аппетиты должен умерить весь спектр участников рынка безналичных платежей — банки-эквайеры, эмитенты карт и платежные системы, а добиться таких жертв от всей отрасли будет сложно, уверена Алма Обаева.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» заявила, что эквайеры должны снижать уровень своих тарифов. При помощи регулятора банкам и сетям уже удалось прийти к ряду решений: понизить комиссии для социально значимых товаров и услуг, а также крупных покупок. Но это только первый этап, уточнила она. Дальнейшее сокращение ставок возможно благодаря распространению Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ. Следующий этап развития системы — это возможность расплачиваться в магазинах не картой, а через мобильное приложение СБП.