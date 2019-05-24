Сотрудники полиции в Чувашии раскрыли хищения денег с банковских счетов, совершенные с помощью вирусных программ, сообщает пресс-служба МВД России.

Весной 2018 года одновременно в отделы полиции городов Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш поступили три заявления от граждан о пропаже денежных средств с банковских счетов. При этом СМС-сообщения о списании средств никому из них не поступали — об отсутствии денег они узнавали, лишь войдя в мобильное приложение банка.

«После проверки мобильных телефонов потерпевших сотрудниками отдела «К» МВД по Чувашской Республике было установлено, что хищения совершались с использованием вредоносной компьютерной программы. Вирус заражал телефон во время скачивания популярных мессенджеров для переписки с неофициальных сайтов и блокировал поступление СМС-информирования владельцу банковской карты», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что к совершению преступлений может быть причастен житель Красноярского края. Полицейские выехали в другой регион и задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 138 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Причиненный потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме.