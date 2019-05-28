Связь-Банк снизил ставки по вкладам в валюте.

Так, «Максимальный доход» (на один, три, шесть месяцев, один и два года) в долларах можно открыть под 1,3—2,7%, в евро — под 0,1—0,2% годовых (ранее — под 1,8—3,3% и 0,25—0,6% соответственно). Выплата процентов — в конце срока.

«Ежемесячный доход» оформляется в долларах под 1,3—2,37%, в евро — под 0,1% годовых (до этого — под 1,8—2,96% и 0,25—0,5%), а «Пополняемый доход» с возможностью внесения дополнительных взносов — под 1,3—1,9% и 0,1% годовых (вместо 1,8—2,5% и 0,3—0,5%). Сроки: три, шесть месяцев и один год.

«Управляемый доход» (на шесть месяцев, один и два года) с возможностью пополнения и частичного снятия можно разместить в долларах под 1—1,5%, в евро — под 0,1% годовых (прежние ставки — 1,5—2,25% и 0,2—0,35%).

По трем вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Минимальная сумма первоначального взноса по депозитам составляет 500 долларов и евро.

Процентные ставки по вкладу «Коллекция Классик» с выплатой процентов в конце срока в долларах составляют 1,5—3%, в евро — 0,1—0,35% годовых (до этого — 1,9—3,6% и 0,3—0,8%), по «Коллекции Элит» с ежемесячной выплатой процентов — 1,95—2,95% и 0,1—0,35% годовых (ранее — 2,55—3,45% и 0,3—0,7%), а по «Коллекции Люкс» с ежемесячной выплатой либо капитализацией процентов и возможностью пополнения и частичного снятия средств — 1,2—2% и 0,1—0,2% годовых соответственно (вместо 1,8—2,6% и 0,3—0,6%). Минимальная сумма — 50 тыс. долларов и евро.

Сроки размещения вклада «Коллекция Классик» составляют три, шесть месяцев, один и два года, «Коллекции Элит» и «Коллекции Люкс» — шесть месяцев, один и два года.