Хоум Кредит Банк выпустил премиальную дебетовую карту для путешественников «Польза Travel» категории Visa Signature. Об этом рассказал начальник управления дебетовых карт и программ лояльности Хоум Кредит Банка Георгий Сорокин в рамках OFFICEPARTY в Банки.ру.

По карте предусмотрен повышенный кешбэк в размере 5% за оплату товаров в категории «Путешествия» по всему миру, 3% — за любые покупки за рубежом, 1% — за покупки в России. Кешбэк в размере до 11% можно получить за покупки у партнеров по программе лояльности «Польза».

Держатели карты «Польза Travel» получают кешбэк баллами «Польза», которые конвертируются в рубли по курсу 1 балл — 1 рубль.

В пакет услуг также входят два бесплатных доступа в бизнес-залы аэропортов (на период действия договора) и круглосуточный консьерж-сервис, бесплатная страховка выезжающих за рубеж, пять бесплатных снятий наличных в месяц в любых банкоматах мира, четыре бесплатных упаковки багажа в PACK&FLY, скидки при бронировании отелей и многое другое.

Стоимость обслуживания карты «Польза Travel» составляет 199 рублей в месяц. Комиссия не взимается за первый месяц обслуживания карты, а также в дальнейшем при соблюдении одного из условий (по выбору клиента):

ежедневный остаток по счету превышает 30 тыс. рублей;

ежемесячно картой оплачиваются товары и услуги на сумму от 30 тыс. рублей, не считая покупок за пределами России и оплаты в категории «Путешествия».

Для держателей карты «Польза Travel», которые ежемесячно будут получать на нее зарплату на сумму свыше 60 тыс. рублей, предусмотрены дополнительные бонусы: бесплатное обслуживание карты, бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира без ограничений и бесплатный перевод денег с карты по реквизитам счета.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга. Как прошло OFFICEPARTY, можно посмотреть на нашем YouTube-канале .